Нацбанк знизив облікову ставку до 13%

Правління НБУ знизило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту — до 13,0% річних із 14 червня.

«З огляду на баланс ризиків, усе ще стримані показники інфляції та триваюче поліпшення інфляційних очікувань, правління НБУ вирішило знизити облікову ставку на 0,5 в.п., до 13,0%», — заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу в Києві в четвер, 13 червня, повідомляє NV.

Разом зі зниженням облікової ставки на 0,5 в.п. також знижено розміри ставок за тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування — до 16% і 17% відповідно.

Пишний пояснив, що такий крок узгоджується з підтримкою захисту гривневих заощаджень від інфляції і водночас сприятиме подальшій активізації кредитування.

НБУ й надалі очікує на помірне прискорення інфляції найближчими місяцями та її вихід за межі діапазону в 5% ± 1 в.п. до кінця 2024 року.

Ключовими факторами такого прискорення буде тиск на витрати бізнесу в умовах війни, нижчі врожаї порівняно з попередніми роками, відносно високе зростання зарплат і, відповідно, зростання цін, а також підвищення тарифів на електроенергію.