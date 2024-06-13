11:28, 13 червня
На окупованій Донеччині самоскид протаранив легкову машину: постраждала жінка, - ФОТО
На тимчасово окупованій Донеччині самоскид протаранив легкову машину.
ДТП сталося в селище Бойківське (Тельманове).
Внаслідок ДТП постраждала 47-річна жінка, яку рятувальники деблокували з пошкодженого автомобіля та передали медикам.
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