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  • На окупованій Донеччині самоскид протаранив легкову машину: постраждала жінка, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:28, 13 червня

На окупованій Донеччині самоскид протаранив легкову машину: постраждала жінка, - ФОТО

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На окупованій Донеччині самоскид протаранив легкову машину: постраждала жінка, - ФОТО

На тимчасово окупованій Донеччині  самоскид протаранив легкову машину.

ДТП сталося в селище Бойківське (Тельманове).

Внаслідок ДТП постраждала 47-річна жінка, яку рятувальники деблокували з пошкодженого автомобіля та передали медикам.

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#Донеччина #ДНР #ДТП
Ольга Романова
редактор
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