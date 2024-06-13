На окупованій Донеччині самоскид протаранив легкову машину: постраждала жінка, - ФОТО

На тимчасово окупованій Донеччині самоскид протаранив легкову машину. ДТП сталося в селище Бойківське (Тельманове). Внаслідок ДТП постраждала 47-річна жінка, яку рятувальники деблокували з пошкодженого автомобіля та передали медикам.

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Ольга Романова редактор