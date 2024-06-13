На Донеччині отримали тяжкі поранення два російських пропагандиста

Двоє співробітників російського пропагандистського телеканалу НТВ отримали тяжкі поранення на Донеччині.

Про це повідомили самі пропагандисти, інформує Lb.ua.

Спочатку телеканал заявив, що поранено трьох співробітників, але пізніше уточнив, що третій потерпілий був офіцером-супроводжувачем. Пропагандистів госпіталізували.

Гауляйтер Горлівки повідомив, що пропагандист Олексій Івлієв та його колега зазнали тяжких поранень “під час виконання професійних обов'язків” у селищі Гольмівський.

Головний лікар міської лікарні № 2 Горлівки заявила, що поранені зараз перебувають у комі.

“У них травматична ампутація, відкрита черепномозкова”, – сказала головлікар.