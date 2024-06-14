Ситуація на фронті на ранок 14 червня: протягом доби відбулося 109 бойових зіткнень

Загалом протягом доби відбулося 109 бойових зіткнень, окупанти завдали трьох ракетних ударів із застосування чотирьох ракет, 66 авіаударів, зокрема з 94 КАБами. Росіяни провели понад 3800 обстрілів, серед них сто – із застосування реактивних систем залпового вогню.

Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Харківському напрямку окупанти продовжують наступальні дії. За добу відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ і Глибоке Харківської області.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили шість атак у районі Синьківки, Берестового Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському армія України відбила вісім атак росіян у районах Невського, Греківки Луганської області та Торського Донецької області.

На Сіверському оборонці відбили дві атаки ворога в районі Верхньокам'янського та Роздолівки Донецької області.

На Краматорському українські воїни зупинили 13 спроб росіян прорвати оборону в районі Іванівського, Андріївки та Нового Донецької області.

На Покровському захисники відбили 39 нападів окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Межове, Калинове, Євгенівка, Невельське Донецької області.

"На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгіївка, де ворог 20 разів намагався минулої доби прорвати оборону українських військ", – сказав речник.

На Оріхівському напрямку було три бойових зіткнення в районі Малої Токмачки.

"На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра", – додав речник, уточнивши, що на цьому напрямку за добу було дві атаки біля Кринок.