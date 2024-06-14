09:52, 14 червня
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За добу захисники України знищили 1250 російських окупантів
Протягом доби Сили оборони ліквідували 26 бойових броньованих машин ворога і 2 реактивні системи залпового вогню.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 524 060 (+1250) осіб,
- танків ‒ 7936 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15234 (+26) од,
- артилерійських систем – 13818 (+48) од,
- РСЗВ – 1101 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 849 (+3) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11097 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2286 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18854 (+60) од,
- спеціальна техніка ‒ 2310 (+16).
Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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