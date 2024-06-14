Окупанти обстріляли Селідове: поранено пʼятеро людей, пошкоджено десять багатоповерхівок - ФОТО

П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Селидового.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Місто зазнало ворожого удару сьогодні вночі. Росіяни пошкодили 10 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі і декілька крамниць.





Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по відносно віддаленим від фронту містам Донеччини. Кожен, хто досі залишається в області, наражає себе на смертельну небезпеку.