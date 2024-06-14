Рус
  • Головна
  • Окупанти обстріляли Селідове: поранено пʼятеро людей, пошкоджено десять багатоповерхівок - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:23, 14 червня
Надійне джерело

Окупанти обстріляли Селідове: поранено пʼятеро людей, пошкоджено десять багатоповерхівок - ФОТО

Читать на русском
Окупанти обстріляли Селідове: поранено пʼятеро людей, пошкоджено десять багатоповерхівок - ФОТО

П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Селидового.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Місто зазнало ворожого удару сьогодні вночі. Росіяни пошкодили 10 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі і декілька крамниць.

Окупанти обстріляли Селідове: поранено пʼятеро людей, пошкоджено десять багатоповерхівок - ФОТО, фото-1



Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по відносно віддаленим від фронту містам Донеччини. Кожен, хто досі залишається в області, наражає себе на смертельну небезпеку.

Окупанти обстріляли Селідове: поранено пʼятеро людей, пошкоджено десять багатоповерхівок - ФОТО, фото-2
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #Селидове #окупанти #обстріл #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...