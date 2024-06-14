10:23, 14 червня
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Окупанти обстріляли Селідове: поранено пʼятеро людей, пошкоджено десять багатоповерхівок - ФОТО
П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Селидового.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Місто зазнало ворожого удару сьогодні вночі. Росіяни пошкодили 10 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі і декілька крамниць.
Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по відносно віддаленим від фронту містам Донеччини. Кожен, хто досі залишається в області, наражає себе на смертельну небезпеку.
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