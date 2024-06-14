11:23, 14 червня
На окупованій Донеччині вантажівка окупантів розчавила цивільний автомобіль, - ФОТО, ВІДЕО
На тимчасово окупованій Донеччині вантажівка окупантів розчавила цивільний автомобіль.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
«Дорога між Іловайськом та Амвросіївкою у Донецькій області. Російські «визволителі» розчавили черговий цивільний автомобіль.
Звільнення від фашизму йде за планом та у повній відповідності до графіка», - підсумував Казанський.
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