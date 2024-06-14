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Ольга Романова
редактор
11:23, 14 червня

На окупованій Донеччині вантажівка окупантів розчавила цивільний автомобіль, - ФОТО, ВІДЕО

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На окупованій Донеччині вантажівка окупантів розчавила цивільний автомобіль, - ФОТО, ВІДЕО

На тимчасово окупованій Донеччині вантажівка окупантів розчавила цивільний автомобіль.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

На окупованій Донеччині вантажівка окупантів розчавила цивільний автомобіль, - ФОТО, ВІДЕО, фото-1

«Дорога між Іловайськом та Амвросіївкою у Донецькій області. Російські «визволителі» розчавили черговий цивільний автомобіль.

На окупованій Донеччині вантажівка окупантів розчавила цивільний автомобіль, - ФОТО, ВІДЕО, фото-2

Звільнення від фашизму йде за планом та у повній відповідності до графіка», - підсумував Казанський.

На окупованій Донеччині вантажівка окупантів розчавила цивільний автомобіль, - ФОТО, ВІДЕО, фото-3
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#Донеччина #ДНР #ДТП #окупанти #вантажівка
Ольга Романова
редактор
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