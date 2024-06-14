На окупованій Донеччині вантажівка окупантів розчавила цивільний автомобіль, - ФОТО, ВІДЕО

На тимчасово окупованій Донеччині вантажівка окупантів розчавила цивільний автомобіль.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

«Дорога між Іловайськом та Амвросіївкою у Донецькій області. Російські «визволителі» розчавили черговий цивільний автомобіль.

Звільнення від фашизму йде за планом та у повній відповідності до графіка», - підсумував Казанський.