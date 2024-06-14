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  • Культурний хаб «Донеччина» проведе для переселенців у Києві родинне свято «Веселі естафети» та арт-терапевтичний сеанс
Ольга Романова
редактор
11:56, 14 червня
Надійне джерело

Культурний хаб «Донеччина» проведе для переселенців у Києві родинне свято «Веселі естафети» та арт-терапевтичний сеанс

Культурний хаб «Донеччина» проведе для переселенців у Києві родинне свято «Веселі естафети» та арт-терапевтичний сеанс

15 червня у просторі «Культурний хаб Донеччина», створеному  в місті Києвє, заплановане родинне свято «Веселі естафети» з показом мультфільму «Нарешті вдома».

Як повідомляє Донецька ОДА разом з дітьми можна буде грати, творити,  спілкуватися та просто весело і цікаво провести час.

Також  відбудеться презентація благодійного проєкту «Школа Героїв» для підлітків на тему «Робота та проєкти для підлітків, наставники та спонсори».

Культурний хаб «Донеччина» проведе для переселенців у Києві родинне свято «Веселі естафети» та арт-терапевтичний сеанс, фото-1

Під час заходу діти зустрінуться з засновником проєкту та фахівцями різних професій, які у форматі бесіди запитання-відповіді поділяться власним досвідом із зазначеного питання. Спілкуючись з однолітками та працюючи над проєктами, діти зможуть краще зрозуміти свої інтереси, здібності та можливості.

16 червня заплановані для відвідувачів хабу: арт-терапевтичний сеанс для дітей та для дорослих, які постраждали від бойових дій; абетка анімаційного малювання з Володимиром Ликовим; музичне заняття з Katiko, дудл-арт з Денисом Дрейманом та кінопоказ сучасного фільму «Одержимість».

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#Донеччина #переселенці #діти #Київ #арт-терапія
Ольга Романова
редактор
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