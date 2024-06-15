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Ольга Романова
редактор
18:16, 15 червня
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Окупанти касетними боєприпасами обстріляли село Улакли на Донеччині: три людини загинули, пʼятеро поранено, - ФОТО

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Окупанти касетними боєприпасами обстріляли село Улакли на Донеччині: три людини загинули, пʼятеро поранено, - ФОТО

Три людини загинули та пʼятеро поранено внаслідок ранкового обстрілу села Улакли Великоновосілківської громади.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти касетними боєприпасами обстріляли село Улакли на Донеччині: три людини загинули, пʼятеро поранено, - ФОТО , фото-1



Село зазнало удару касетними боєприпасами зі Смерчів сьогодні близько 9 ранку. Загинули 2 жінки 39 і 32 років та чоловік 30 років. Поранення різного ступеню дістали п'ятеро людей.

Окупанти касетними боєприпасами обстріляли село Улакли на Донеччині: три людини загинули, пʼятеро поранено, - ФОТО , фото-2



Пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і 8 автомобілів.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #загиблі #Улакли
Ольга Романова
редактор
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