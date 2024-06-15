18:16, 15 червня
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Окупанти касетними боєприпасами обстріляли село Улакли на Донеччині: три людини загинули, пʼятеро поранено, - ФОТО
Три людини загинули та пʼятеро поранено внаслідок ранкового обстрілу села Улакли Великоновосілківської громади.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Село зазнало удару касетними боєприпасами зі Смерчів сьогодні близько 9 ранку. Загинули 2 жінки 39 і 32 років та чоловік 30 років. Поранення різного ступеню дістали п'ятеро людей.
Пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і 8 автомобілів.
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