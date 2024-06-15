18:31, 15 червня
На Донеччині ЗСУ відбили штурм бронетанкової групи окупантів: знищено вісім російських танків та вісім БМП, - ВІДЕО
Воїни 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ відбили черговий масштабний штурм російської бронетанкової групи на Покровському напрямку Донецької області.
Про це повідомляє народний депутат Юрій Мисягін.
В результаті чітких та злагоджених дій різних підрозділів бригади було знищено 8 російських танків та 8 БМП.
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