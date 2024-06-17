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За добу захисники України знищили 1080 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1080 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 527390 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 527390 (+1080) осіб
- танків ‒ 7958 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18)
- артилерійських систем – 13927 (+14)
- РСЗВ – 1104 (+0)
- засоби ППО ‒ 853 (+0)
- літаків – 359 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8)
- крилаті ракети ‒ 2296 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24)
- спеціальна техніка ‒ 2337 (+12).
Дані уточнюються.
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