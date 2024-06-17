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  • За добу захисники України знищили 1080 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:17, Вчора
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За добу захисники України знищили 1080 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 1080 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1080 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 527390 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 527390 (+1080) осіб 
  • танків ‒ 7958 (+2) 
  • бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18) 
  • артилерійських систем – 13927 (+14)
  • РСЗВ – 1104 (+0)
  • засоби ППО ‒ 853 (+0)
  • літаків – 359 (+0) 
  • гелікоптерів – 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8) 
  • крилаті ракети ‒ 2296 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24)
  • спеціальна техніка ‒ 2337 (+12).

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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