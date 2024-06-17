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За добу захисники України знищили 1080 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1080 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 527390 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 527390 (+1080) осіб

танків ‒ 7958 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18)

артилерійських систем – 13927 (+14)

РСЗВ – 1104 (+0)

засоби ППО ‒ 853 (+0)

літаків – 359 (+0)

гелікоптерів – 326 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8)

крилаті ракети ‒ 2296 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24)

спеціальна техніка ‒ 2337 (+12). Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор