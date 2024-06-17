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Росіяни скинули на село в Донеччині півтонну керовану авіабомбу: поранено семеро людей, серед них двоє дітей
Семеро людей поранено внаслідок ранкового обстрілу Нової Полтавки Іллінівської громади.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Серед поранених — двоє дітей 4 і 7 років. На щастя, травми дітей — легкі. Натомість двоє дорослих перебувають у лікарні у важкому стані.
У неділю зранку, 16 червня, росіяни скинули на село півтонну керовану авіабомбу — пошкодили 9 будинків, 2 автомобілі та інфраструктурний об'єкт.
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