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  • Росіяни скинули на село в Донеччині півтонну керовану авіабомбу: поранено семеро людей, серед них двоє дітей
Ольга Романова
редактор
09:44, Вчора
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Росіяни скинули на село в Донеччині півтонну керовану авіабомбу: поранено семеро людей, серед них двоє дітей

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Росіяни скинули на село в Донеччині півтонну керовану авіабомбу: поранено семеро людей, серед них двоє дітей

Семеро людей поранено внаслідок ранкового обстрілу Нової Полтавки Іллінівської громади.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед поранених — двоє дітей 4 і 7 років. На щастя, травми дітей — легкі. Натомість двоє дорослих перебувають у лікарні у важкому стані.

У неділю зранку, 16 червня, росіяни скинули на село півтонну керовану авіабомбу — пошкодили 9 будинків, 2 автомобілі та інфраструктурний об'єкт.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #НоваПолтавка
Ольга Романова
редактор
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