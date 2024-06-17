Росіяни скинули на село в Донеччині півтонну керовану авіабомбу: поранено семеро людей, серед них двоє дітей

Семеро людей поранено внаслідок ранкового обстрілу Нової Полтавки Іллінівської громади.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Серед поранених — двоє дітей 4 і 7 років. На щастя, травми дітей — легкі. Натомість двоє дорослих перебувають у лікарні у важкому стані.

У неділю зранку, 16 червня, росіяни скинули на село півтонну керовану авіабомбу — пошкодили 9 будинків, 2 автомобілі та інфраструктурний об'єкт.