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  • Окупанти обстріляли пожежну частину на Донеччині: поранено рятувальника, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:47, Вчора

Окупанти обстріляли пожежну частину на Донеччині: поранено рятувальника, - ФОТО

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Окупанти обстріляли пожежну частину на Донеччині: поранено рятувальника, - ФОТО

Російські війська знову обстріляли пожежну частину на Донеччині. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

Окупанти обстріляли пожежну частину на Донеччині: поранено рятувальника, - ФОТО , фото-1

"Вчора ввечері ворог завдав авіаудару по місту Селидове. Внаслідок обстрілу поранено рятувальника, якого було доправлено до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Окупанти обстріляли пожежну частину на Донеччині: поранено рятувальника, - ФОТО , фото-2

Також пошкоджена пожежно-рятувальна частина та техніка.

"Це черговий злочин ворога проти українських рятувальників", - наголосили в ДСНС.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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