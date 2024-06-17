10:47, Вчора
Окупанти обстріляли пожежну частину на Донеччині: поранено рятувальника, - ФОТО
Російські війська знову обстріляли пожежну частину на Донеччині.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Вчора ввечері ворог завдав авіаудару по місту Селидове. Внаслідок обстрілу поранено рятувальника, якого було доправлено до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.
Також пошкоджена пожежно-рятувальна частина та техніка.
"Це черговий злочин ворога проти українських рятувальників", - наголосили в ДСНС.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
11:34, 13 червня
11:33, 13 червня
17:50, 5 червня
live comments feed...