У Донецьку автомобіль врізався в торговий павільйон, - ФОТО

У неділю, 16 червня, у тимчасово окупованому Донецьку сталася ДТП на площі Будьонного.

Легковий автомобіль врізався в торговий павільйон.

Як повідомило так зване "МВД ДНР" 27-річний водій автомобіля Chevrolet Lanos, за попередньою версією, який перебував за кермом з ознаками алкогольного сп'яніння, не вибрав безпечний інтервал руху і зіткнувся з автомобілем Mazda 6.

Потім автомобіль Chevrolet Lanos виїхав за межі проїжджої частини і здійснив наїзд на будинок. Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля Chevrolet Lanos отримали травми.