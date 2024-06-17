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У Донецьку автомобіль врізався в торговий павільйон, - ФОТО
У неділю, 16 червня, у тимчасово окупованому Донецьку сталася ДТП на площі Будьонного.
Легковий автомобіль врізався в торговий павільйон.
Як повідомило так зване "МВД ДНР" 27-річний водій автомобіля Chevrolet Lanos, за попередньою версією, який перебував за кермом з ознаками алкогольного сп'яніння, не вибрав безпечний інтервал руху і зіткнувся з автомобілем Mazda 6.
Потім автомобіль Chevrolet Lanos виїхав за межі проїжджої частини і здійснив наїзд на будинок. Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля Chevrolet Lanos отримали травми.
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