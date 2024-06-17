На Донеччині бійці ЗСУ вперше захопили російський танк-«черепаху» разом з екіпажем, - ФОТО

Бійці 22 ОМБР «затрофеїли» на донецькому напрямку антикварний Т-62М, над яким був наварений цілий сарай з металевих листів.

Про це повідомляє військовий оглядач Андрій Цаплієнко.

Під цим сараєм був російський екіпаж, який українці захопили в полон разом з трофеєм. Над танком вже майорить український прапор.





Росіяни активно відправляють на фронт старі танки Т-62М, випущені радянською промисловістю у кількости приблизно 20000 штук.