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  • На Донеччині бійці ЗСУ вперше захопили російський танк-«черепаху» разом з екіпажем, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:56, Вчора

На Донеччині бійці ЗСУ вперше захопили російський танк-«черепаху» разом з екіпажем, - ФОТО

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На Донеччині бійці ЗСУ вперше захопили російський танк-«черепаху» разом з екіпажем, - ФОТО

Бійці 22 ОМБР «затрофеїли» на донецькому напрямку антикварний Т-62М, над яким був наварений цілий сарай з металевих листів.

Про це повідомляє військовий оглядач  Андрій Цаплієнко.

На Донеччині бійці ЗСУ вперше захопили російський танк-«черепаху» разом з екіпажем, - ФОТО, фото-1

Під цим сараєм був російський екіпаж, який українці захопили в полон разом з трофеєм. Над танком вже майорить український прапор.

На Донеччині бійці ЗСУ вперше захопили російський танк-«черепаху» разом з екіпажем, - ФОТО, фото-2



Росіяни активно відправляють на фронт старі танки Т-62М, випущені радянською промисловістю у кількости приблизно 20000 штук.

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#Донеччина #ЗСУ #танк-черепаха #трофей
Ольга Романова
редактор
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