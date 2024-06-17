На Донеччині воїн ЗСУ взяв у полон одразу чотирьох окупантів

На Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних Сил України днями самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в Telegram.

"Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ подякував йому та усім іншим захисникам і захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, за їхню самовіддану службу.