Ситуація на фронті на ранок 18 червня: протягом доби відбулося 136 бойових зіткнень

Протягом доби відбулося загалом 136 бойових зіткнень. Також за минулу добу загалом російські терористи завдали три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, 49 авіаційних ударів, зокрема, застосувавши 65 керованих авіаційних бомб. Також російські терористи здійснили понад 3000 обстрілів, у тому числі 71 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. Протягом доби відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку відбулося 14 бойових зіткнень. Захисники відбили атаки ворога в районі Берестового, Синьківки, Степової Новеселівки та Піщаного Харківської області.

"На Лиманському напрямку українські воїни відбили 16 атак противника в районі населених пунктів Терни Донецької області, Греківка, Макіївка, Серебрянське лісництво (не населений пункт – Ред.) Луганської області.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки в районі Роздолівки, Виїмки та Іванодарівки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили п'ять спроб російських загарбників прорвати оборону українських військ у районі Кліщіївки, Григорівки та Часового Яру Донецької області.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 45 атак окупантів у районі населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Євгенівка, Яснобродівка, Уманське Донецької області.

На Курахівському захисники продовжують стримувати окупантів у районі населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгїівка. Там росіяни 12 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському росіяни здійснили п'ять безуспішних штурмів у районі населених пунктів Старомайорське, Водяне і Урожайне.

На Оріхівському відбулося два бойових зіткнення у районі Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському окупанти намагаються витіснити українські підрозділи. Протягом доби здійснили чотири атаки на позиції Сил оборони.