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За добу захисники України знищили 1230 російських окупантів
Протягом доби Сили оборони знищили 1230 окупантів, 20 бойових броньованих машин ворога на 17 танків.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 528620 (+1230) осіб,
- танків ‒ 7974 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15307 (+20) од,
- артилерійських систем – 13959 (+32) од,
- РСЗВ – 1104 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 853 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11187 (+20),
- крилаті ракети ‒ 2297 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19031 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 2344 (+7).
Втрати окупантів
Фото: Генштаб
Дані уточнюються
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