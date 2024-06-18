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За добу захисники України знищили 1230 російських окупантів

Протягом доби Сили оборони знищили 1230 окупантів, 20 бойових броньованих машин ворога на 17 танків. Про це повідомили у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 528620 (+1230) осіб,

танків ‒ 7974 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 15307 (+20) од,

артилерійських систем – 13959 (+32) од,

РСЗВ – 1104 (+0) од,

засоби ППО ‒ 853 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11187 (+20),

крилаті ракети ‒ 2297 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19031 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 2344 (+7). Фото: Генштаб Втрати окупантів Дані уточнюються

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Ольга Романова редактор