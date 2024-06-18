На Донеччині за добу окупанти 9 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще одну поранено

За 17 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Званівці. Ще 1 людина в області дістала поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 93 людини, у тому числі 22 дитини.

Оперативна ситуація по області станом на ранок 18 червня.



Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено 2 підприємства.



Покровський район. У Курахівській громаді обстріляна Вовченка. Під вогнем околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.



Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка і Торське. У Костянтинівській громаді в зоні ураження Біла Гора, Диліївка і Олександро-Шультине. В Іллінівській громаді пошкоджено 3 об'єкти в Зорі і 3 об'єкти в Катеринівці.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджено 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецькій громаді пошкоджено крамницю у Залізному і 14 приватних будинків: 7 у Нью-Йорку і 7 у Північному. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок. У Званівці загинула людина і зруйновано будинок.