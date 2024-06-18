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У Донецьку в маршруток №19 та №23 зʼявиться додатковий рейс
У тимчасово окупованому Донецьку з 18 червня в тестовому режиму будуть додані додаткові рейси у вечірній час:
- за маршрутом №19: часом відправлення з АС "Центр" о 19:30;
- За маршрутом №23: часом відправлення з "Галактики" о 19:00.
Завтра буде організовано тестовий рейс маршрутом №23: часом відправлення з "Галактики" о 21:00.
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