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  • У Донецьку в маршруток №19 та №23 зʼявиться додатковий рейс
Ольга Романова
редактор
10:56, Сьогодні
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У Донецьку в маршруток №19 та №23 зʼявиться додатковий рейс

У Донецьку в маршруток №19 та №23 зʼявиться додатковий рейс

У тимчасово окупованому Донецьку з 18 червня в тестовому режиму будуть додані додаткові рейси у вечірній час:

- за маршрутом №19: часом відправлення з АС "Центр" о 19:30;

- За маршрутом №23: часом відправлення з "Галактики" о 19:00.

Завтра буде організовано тестовий рейс маршрутом №23: часом відправлення з "Галактики" о 21:00.

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#Донецьк #транспорт #маршрутки
Ольга Романова
редактор
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