У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ

У мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Електронний військово-обліковий документ вже доступний в "Резерв+", – написала вона у фейсбуці.

Також тепер у Резерв+ доступна функція "Виправити дані онлайн" для двох випадків:

Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі Оберіг.

Дані не знайдено — для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв+.

Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру Оберіг для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно.