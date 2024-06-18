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  • У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
Ольга Романова
редактор
11:56, Сьогодні
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У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ

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У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ

У мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. 

"Електронний військово-обліковий документ вже доступний в "Резерв+", – написала вона у фейсбуці.

Також тепер у Резерв+ доступна функція "Виправити дані онлайн" для двох випадків:

  • Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі Оберіг.
  • Дані не знайдено — для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв+.

Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру Оберіг для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно.

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#Резерв+ #облік
Ольга Романова
редактор
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