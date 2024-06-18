На Донеччині російські окупанти відрізали голову українському полоненому

На Донеччині російські командири віддали наказ не брати в полон українських військових, а вбивати їх із нелюдською жорстокістю – шляхом обезголовлення.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у мережі X.

"Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю – шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині", – написав він.

За інформацією Офісу Генпрокурора, під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому знаходилася відрізана голова українського захисника.

Дії окупантів – черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор – не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму.

"Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ. Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста", – написав генпрокурор.