З Донецька до Луганська запустять нові автобусні рейси

З тимчасово окупованого Донецька до Луганська запустять нові автобусні рейси.

Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси, нові автобусні рейси будуть запущені з 21 червня і обслуговуватимуться щодня.

Час відправлення в Донецьку з автовокзалу "Південний" – 12:55 та 14:45.











