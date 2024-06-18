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З Донецька до Луганська запустять нові автобусні рейси
З тимчасово окупованого Донецька до Луганська запустять нові автобусні рейси.
Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси, нові автобусні рейси будуть запущені з 21 червня і обслуговуватимуться щодня.
Час відправлення в Донецьку з автовокзалу "Південний" – 12:55 та 14:45.
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