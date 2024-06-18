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Ольга Романова
редактор
13:35, Сьогодні

З Донецька до Луганська запустять нові автобусні рейси

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З Донецька до Луганська запустять нові автобусні рейси

З тимчасово окупованого Донецька до Луганська запустять нові автобусні рейси.

Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси, нові автобусні рейси будуть запущені з 21 червня і обслуговуватимуться щодня.

Час відправлення в Донецьку з автовокзалу "Південний" – 12:55 та 14:45.





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#Донецьк #Луганськ #автобуси
Ольга Романова
редактор
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