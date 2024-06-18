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  • Переселенці-волонтери можуть отримати грант на допомогу ВПО: як подати заявку
Ольга Романова
редактор
15:26, Сьогодні

Переселенці-волонтери можуть отримати грант на допомогу ВПО: як подати заявку

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Переселенці-волонтери можуть отримати грант на допомогу ВПО: як подати заявку

Триває відбір заявок для участі у грантовій програмі, спрямованій на підтримку ініціатив ВПО. Сума гранту – до 70 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті Простору підтримки громадських організацій України.

Ініціатори програми – ГО «КримSOS» за підтримки УВКБ ООН. Вона має на меті покращення спроможності внутрішньо переміщених осіб впливати на розвʼязання проблем громад, у яких вони проживають.

Географія покриття гранту – Львівська, Тернопільська, Чернівецька, Волинська, Рівненська, Київська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Черкаська області.

Хто може подати грантову заявку:

• ініціативна група (незареєстроване волонтерське об’єднання), що складається мінімум із 3 осіб, з яких принаймні 2 (50% + 1 людина) особи є ВПО або з-поміж постраждалого від війни населення;

• зареєстрована неприбуткова організація, що спеціалізується чи має досвід у наданні допомоги внутрішнім переселенцям.

Проєктні заявки оцінюватимуться за такими критеріями:

• позитивний вплив результатів проєкту на ситуацію ВПО у громаді та суспільстві в цілому;

• довгостроковість очікуваних результатів;

• актуальність проєкту у регіоні (населеному пункті, громаді або області) його реалізації;

• кількість прямих/непрямих бенефіціарів;

• успішне співробітництво з владою розглядатиметься як додаткова перевага.

Заявки потрібно надсилати одним сформованим листом до 25 червня 2024 року на електронну пошту: [email protected]. Більше подробиць – за посиланням ().

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#переселенці #волонтери #гранти
Ольга Романова
редактор
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