Переселенці-волонтери можуть отримати грант на допомогу ВПО: як подати заявку

Триває відбір заявок для участі у грантовій програмі, спрямованій на підтримку ініціатив ВПО. Сума гранту – до 70 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті Простору підтримки громадських організацій України.



Ініціатори програми – ГО «КримSOS» за підтримки УВКБ ООН. Вона має на меті покращення спроможності внутрішньо переміщених осіб впливати на розвʼязання проблем громад, у яких вони проживають.



Географія покриття гранту – Львівська, Тернопільська, Чернівецька, Волинська, Рівненська, Київська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Черкаська області.



Хто може подати грантову заявку:



• ініціативна група (незареєстроване волонтерське об’єднання), що складається мінімум із 3 осіб, з яких принаймні 2 (50% + 1 людина) особи є ВПО або з-поміж постраждалого від війни населення;



• зареєстрована неприбуткова організація, що спеціалізується чи має досвід у наданні допомоги внутрішнім переселенцям.



Проєктні заявки оцінюватимуться за такими критеріями:



• позитивний вплив результатів проєкту на ситуацію ВПО у громаді та суспільстві в цілому;



• довгостроковість очікуваних результатів;



• актуальність проєкту у регіоні (населеному пункті, громаді або області) його реалізації;



• кількість прямих/непрямих бенефіціарів;



• успішне співробітництво з владою розглядатиметься як додаткова перевага.



Заявки потрібно надсилати одним сформованим листом до 25 червня 2024 року на електронну пошту: [email protected]. Більше подробиць – за посиланням ().