Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 530 тисяч окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 530 000 військових.
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на середу, 19 червня, втрати російської армії становлять:
- особового складу — близько 529 750(+1130) осіб,
- танків — 7984(+10) од,
- бойових броньованих машин — 15319(+12) од,
- артилерійських систем — 14007(+48) од,
- РСЗВ — 1104(+0) од,
- засобів ППО — 857(+4) од,
- літаків — 359(+0) од,
- гелікоптерів — 326(+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11221(+34),
- крилатих ракет — 2297(+0),
- кораблів /катерів — 28(+0) од,
- підводних човнів — 1(+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19078(+47) од,
- спеціальної техніки — 2351(+7).
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