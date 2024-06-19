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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 530 тисяч окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 530 000 військових. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на середу, 19 червня, втрати російської армії становлять: особового складу — близько 529 750 ( +1130) осіб,

+1130) осіб, танків — 7984 ( +10) од,

+10) од, бойових броньованих машин — 15319 ( +12) од,

+12) од, артилерійських систем — 14007 ( +48) од,

+48) од, РСЗВ — 1104 ( +0) од,

+0) од, засобів ППО — 857 ( +4) од,

+4) од, літаків — 359 ( +0) од,

+0) од, гелікоптерів — 326 ( +0) од,

+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11221 ( +34),

+34), крилатих ракет — 2297 ( +0),

+0), кораблів /катерів — 28 ( +0) од,

+0) од, підводних човнів — 1 ( +0) од,

+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн — 19078 ( +47) од,

+47) од, спеціальної техніки — 2351 ( +7).

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