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Роман Лазоренко
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11:03, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 530 тисяч окупантів

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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 530 тисяч окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 530 000 військових.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на середу, 19 червня, втрати російської армії становлять:

  • особового складу — близько 529 750(+1130) осіб,
  • танків — 7984(+10) од,
  • бойових броньованих машин — 15319(+12) од,
  • артилерійських систем — 14007(+48) од,
  • РСЗВ — 1104(+0) од,
  • засобів ППО — 857(+4) од,
  • літаків — 359(+0) од,
  • гелікоптерів — 326(+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11221(+34),
  • крилатих ракет — 2297(+0),
  • кораблів /катерів — 28(+0) од,
  • підводних човнів — 1(+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19078(+47) од,
  • спеціальної техніки — 2351(+7).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 530 тисяч окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
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