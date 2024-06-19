На Донеччині за добу окупанти 12 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, три поранено

За 18 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Курахівці. Ще 3 людини в області дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 86 людей, у тому числі 25 дітей.

Покровський район. Курахівська громада зазнала 4 обстрілів: у Курахівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 6 приватних будинків; пошкоджено будинок у Гірнику і будинок у Гострому.



Краматорський район. У Лиманській громаді поранено людину в Зарічному.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Торецькій громаді пошкоджено 21 будинок: 12 у Дружбі, 4 у Щербинівці, 3 у Північному, 1 у Залізному і 1 у Торецьку. Ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.



