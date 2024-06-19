Ідентифікували російських командирів, що можуть відповідати за жорстоке вбивство воїна ЗСУ на Донеччині

Україна ідентифікувала російських командирів, потенційно відповідальних за жорстоке вбивство українського захисника в Донецькій області.

Слідство перевіряє цю інформацію, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Особа загиблого встановлена. Триває підтвердження даних, сказав генпрокурор Андрій Костін.

"Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі – це державна політика країни-терориста росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства", – повідомив він.

Учора Офіс генпрокурора повідомив про черговий воєнний злочин росіян. У Донецькій області ворог обезголовив українського військового, не взявши його в полон.