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За добу захисники України знищили 1170 російських окупантів

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів, 2 засоби ППО та 45 артсистем ворога. За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 530 920 (+1170) осіб,

танків ‒ 7987 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18) од,

артилерійських систем – 14052 (+45) од,

РСЗВ – 1105 (+1) од,

засоби ППО ‒ 859 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),

крилаті ракети ‒ 2298 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2357 (+6).

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