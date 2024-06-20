На Донеччині за добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули, чотири поранено

За 19 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Торецьку і Розкішному. Ще 4 людини в області дістали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 149 людей, у тому числі 34 дитини.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Максимільянівка, Парасковіївка і Костянтинівка. У Курахівській громаді пошкоджено 10 будинків у Дачному, 9 будинків в Острівському, 2 будинки і підприємство у Курахівці. Обстріляні околиці Селидового. Пошкоджено будинок у селищі Шевченко Покровської громади.



Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено адмінбудівлю у Зарічному. У Миколаївській громаді пошкоджено підприємство, у Костянтинівській — інфраструктурний об'єкт. У Розкішному Іллінівської громади загинула людина, пошкоджено 13 об'єктів.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 15 приватних будинків, багатоповерхівка і 9 гаражів. У Торецькій громаді загинула людина у Торецьку, поранено 1 людину в Залізному і 1 в Північному. У Сіверську зруйновано 2 будинки.



