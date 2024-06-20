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Окупанти обстріляли Костянтинівку та Розкішне на Донеччині: загинули чотири людини, - ФОТО
Чотири людини загинули та чотири поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів півночі Донеччини.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зранку росіяни скинули на Костянтинівку керовану авіабомбу — 1 людина загинула і 1 поранена. Повністю зруйновано 1 будинок, ще 3 — пошкоджені.
Вдень ворог обстріляв касетними боєприпасами Розкішне Іллінівської громади — троє людей загинули і троє поранені. Серед поранених — підліток 2009 року народження.
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