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Окупанти обстріляли Костянтинівку та Розкішне на Донеччині: загинули чотири людини, - ФОТО

Чотири людини загинули та чотири поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів півночі Донеччини. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Зранку росіяни скинули на Костянтинівку керовану авіабомбу — 1 людина загинула і 1 поранена. Повністю зруйновано 1 будинок, ще 3 — пошкоджені.



Вдень ворог обстріляв касетними боєприпасами Розкішне Іллінівської громади — троє людей загинули і троє поранені. Серед поранених — підліток 2009 року народження.

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Ольга Романова редактор