На Донеччині бригада енергетиків потрапила під обстріл окупантів: поранено чоловіка

У Донецькій області під час виконання робіт на одній із ліній електропередачі потрапила під обстріл бригада енергетиків.

Про це повідомляє Міненергетики.

33-річний майстер дістав поранення. Його доставлено до лікарні міста Костянтинівка. Лікарі надають йому необхідну допомогу.

У Міненерго раніше повідомили, що сьогодні ворог укотре завдав масованого удару по українській енергоінфраструктурі. На жаль, під час обстрілів на двох об’єктах дістали поранень семеро енергетиків.

Уночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. ДТЕК також повідомляв, що троє енергетиків дістали поранення.