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  • Біля Донецька поранено радника ватажка «днр» Пушиліна, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
15:23, Сьогодні
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Біля Донецька поранено радника ватажка «днр» Пушиліна, - ФОТО

Біля Донецька поранено радника ватажка «днр» Пушиліна, - ФОТО

Радника ватажка «днр» Пушиліна Яна Гагіна поранено під Донецьком внаслідок атаки дрона.

Про це повідомляють окупаційні інформ-ресурси.

"Отримали осколкові поранення внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника в районі селища Оленівка. У мене осколкове поранення обличчя та плеча, садна. Наклали шви", - розповів Гагін.

Біля Донецька поранено радника ватажка «днр» Пушиліна, - ФОТО, фото-1

Під час атаки безпілотника Гагін перебував із заступником керівника корпорації розвитку Новосибірська Денисом Гришкіним. Він також отримав множинні осколкові поранення голови, обличчя, руки та стегно.

За словами Гагіна, їх врятувала наявність радіоелектронної рушниці, український дрон скинув снаряд на відстані 10-15 метрів.




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#Донецьк #Пушилін #Гагін #дрон
Ольга Романова
редактор
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