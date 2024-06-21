Ситуація на фронті на ранок 21 червня: протягом доби відбулося 158 бойових зіткнень

Протягом минулої доби Росія завдала трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 53 авіаударів (зокрема з 76 КАБами), вчинила понад 4000 обстрілів (зокрема 89 із реактивних систем залпового вогню). За добу було 158 бойових зіткнень.

Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

Авіаударів росіяни завдали в районі населених пунктів Глибоке, Липці, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рубіжне, Висока Яруга, Веселе, Нескучне, Вільхівка, Тернова, Борщова, Куп'янськ, Пристін, Петропавлівка, Синьківка, Новоосинове і Ківшарівка Харківської області, по місту Харків, а також Білогорівка, Верхньокам'янка Луганської області, Новоселівка Перша, Іванівське, Північне, Старомайорське, Велика Новосілка, Часів Яр, Селидове, Григорівка, Олександропіль, Благодатне і Біла Гора Донецької області, Лобкове Запорізької області, Ольгівка, Кринки та Бургунка Херсонської області.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Відбулося п'ять бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 14. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Берестового, Синьківки, Стельмахівки, Кругляківки, Степової Носелівки та Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 16 атак противника в районі населених пунктів Терни Донецької області, Греківка, Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 11 атак у районі Роздолівки і Верхньокам'янського Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 34 спроби противника прорвати оборону в районах Нового, Кліщіївки, Північного, Андріївки, Дружби, Богданівки, Торецького та Іванівського Донецької області.

На Покровському захисники відбили 50 атак окупантів у районі населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове, Новопокровське Донецької області.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Невельське, Красногорівка і Парасковіївка, де росіяни 11 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському росіяни здійснили три безуспішні штурми в районах сіл Старомайорське, Костянтинівка та Рівнопіль.

На Оріхівському напрямку було одне зіткнення в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснив дев'ять атак на позиції Сил оборони.