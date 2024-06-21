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  • За добу захисники України знищили 1060 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:41, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1060 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1060 російських окупантів

Сили оборони протягом доби ліквідували 1060 окупантів, 54 ворожих артилерійських систем та 2 засоби ППО.

Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 531 980 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 8001 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15372 (+35) од,
  • артилерійських систем – 14106 (+54) од,
  • РСЗВ – 1106 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 861 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 2298 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19181 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2367 (+10).
Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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