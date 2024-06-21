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На Донеччині за добу окупанти 22 рази обстріляли населені пункти: пʼятеро людей загинули
За 20 червня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 у Розкішному, 1 у Миколаївці і 1 у Костянтинівці.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Протягом доби окупанти 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 81 людину, у тому числі 13 дітей.
Покровський район:
- У Максимільянівці Мар'їнської громади поранено людину.
- У Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки у Гострому, обстріляні околиці Курахового.
Краматорський район:
- У Лиманській громаді обстріляні Закітне, Зарічне, Терни, Ямполівка і Ямпіль. У Миколаївці 1 людина загинула і 3 поранені. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 4 будинки; також у громаді 1 людина поранена і 2 будинки пошкоджено в Миколаївці, 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі.
- У Розкішному Іллінівської громади 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 7 об'єктів.
Бахмутський район:
- У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 нежитлові приміщення і промислова будівля.
- У Торецькій громаді поранено людину у Північному. Під вогнем — Сіверськ і Серебрянка
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