На Донеччині за добу окупанти 22 рази обстріляли населені пункти: пʼятеро людей загинули

За 20 червня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 у Розкішному, 1 у Миколаївці і 1 у Костянтинівці.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Протягом доби окупанти 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 81 людину, у тому числі 13 дітей.

Покровський район:

У Максимільянівці Мар'їнської громади поранено людину.

У Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки у Гострому, обстріляні околиці Курахового.

Краматорський район:

У Лиманській громаді обстріляні Закітне, Зарічне, Терни, Ямполівка і Ямпіль. У Миколаївці 1 людина загинула і 3 поранені. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 4 будинки; також у громаді 1 людина поранена і 2 будинки пошкоджено в Миколаївці, 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі.

У Розкішному Іллінівської громади 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 7 об'єктів.

Бахмутський район: