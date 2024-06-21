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Окупанти скинули на Селидове керовану авіабомбу: загинули дві людини, три поранено, - ФОТО
Сьогодні вранці, 21 червня, росіяни скинули на місто Селидове керовану авіабомбу — в зоні ураження опинилася житлова забудова. Дві людини загинули та три поранено внаслідок удару по Селидовому.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль.
Ворог продовжує щодня цілеспрямовано бити по мирним жителям Донеччини.
В таких умовах найкраще, що можна зробити, — евакуюватися і не ставити під загрозу власне життя і здоров'я.
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