Окупанти скинули на Селидове керовану авіабомбу: загинули дві людини, три поранено, - ФОТО

Сьогодні вранці, 21 червня, росіяни скинули на місто Селидове керовану авіабомбу — в зоні ураження опинилася житлова забудова. Дві людини загинули та три поранено внаслідок удару по Селидовому.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.





Пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль.





Ворог продовжує щодня цілеспрямовано бити по мирним жителям Донеччини.

В таких умовах найкраще, що можна зробити, — евакуюватися і не ставити під загрозу власне життя і здоров'я.