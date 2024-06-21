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  • Окупанти скинули на Селидове керовану авіабомбу: загинули дві людини, три поранено, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:01, Сьогодні
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Окупанти скинули на Селидове керовану авіабомбу: загинули дві людини, три поранено, - ФОТО

Окупанти скинули на Селидове керовану авіабомбу: загинули дві людини, три поранено, - ФОТО

Сьогодні вранці, 21 червня,  росіяни скинули на місто Селидове керовану авіабомбу — в зоні ураження опинилася житлова забудова. Дві людини загинули та три поранено внаслідок удару по Селидовому.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти скинули на Селидове керовану авіабомбу: загинули дві людини, три поранено, - ФОТО , фото-1



Пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль.

Окупанти скинули на Селидове керовану авіабомбу: загинули дві людини, три поранено, - ФОТО , фото-2



Ворог продовжує щодня цілеспрямовано бити по мирним жителям Донеччини.

Окупанти скинули на Селидове керовану авіабомбу: загинули дві людини, три поранено, - ФОТО , фото-3

В таких умовах найкраще, що можна зробити, — евакуюватися і не ставити під загрозу власне життя і здоров'я.

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#Донеччина #Селидове #окупанти #обстріл #наслідки
Ольга Романова
редактор
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