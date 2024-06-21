На Донеччині ремонтна бригада ДТЕК потрапила під російський обстріл: поранено людину

Співробітники ДТЕК потрапили під російський обстріл під час ремонту обладнання в Донецькій області. Про це повідомляє ДТЕК в Telegram. Ремонтна бригада компанії відновлювала повітряну лінію, пошкоджену росіянами напередодні. Один з енергетиків отримав уламкове поранення, попри всі засоби захисту - частина уламків застрягла в бронежилеті. "Наразі він отримав усе необхідне лікування", - повідомили у компанії.

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Ольга Романова редактор