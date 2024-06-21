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На Донеччині ремонтна бригада ДТЕК потрапила під російський обстріл: поранено людину
Співробітники ДТЕК потрапили під російський обстріл під час ремонту обладнання в Донецькій області.
Про це повідомляє ДТЕК в Telegram.
Ремонтна бригада компанії відновлювала повітряну лінію, пошкоджену росіянами напередодні.
Один з енергетиків отримав уламкове поранення, попри всі засоби захисту - частина уламків застрягла в бронежилеті.
"Наразі він отримав усе необхідне лікування", - повідомили у компанії.
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