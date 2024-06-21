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  • На Донеччині ремонтна бригада ДТЕК потрапила під російський обстріл: поранено людину
Ольга Романова
редактор
13:11, Сьогодні

На Донеччині ремонтна бригада ДТЕК потрапила під російський обстріл: поранено людину

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На Донеччині ремонтна бригада ДТЕК потрапила під російський обстріл: поранено людину

Співробітники ДТЕК потрапили під російський обстріл під час ремонту обладнання в Донецькій області.

Про це повідомляє ДТЕК в Telegram.

Ремонтна бригада компанії відновлювала повітряну лінію, пошкоджену росіянами напередодні.

Один з енергетиків отримав уламкове поранення, попри всі засоби захисту - частина уламків застрягла в бронежилеті.

"Наразі він отримав усе необхідне лікування", - повідомили у компанії.

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#Донеччина #ДТЕК #обстріл
Ольга Романова
редактор
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