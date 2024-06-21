Судитимуть «вагнерівця», який створив агентурну мережу на Донеччині для збору даних про ЗСУ

Завершено спеціальне досудове розслідування стосовно громадянина за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).



У 2023 році чоловік добровільно вступив до лав підконтрольної кремлю пвк «вагнер». У якості командира мінометного взводу він брав участь в боях проти Збройних Сил України поблизу м. Мар’їнки, повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Для завдання максимального ураження місць дислокації ЗСУ чоловік створив на Донеччині агентурну мережу. Він налагодив зв’язок із знайомою жителькою рф, яка залучила до збору даних трьох жінок з Покровського району. Виконуючи його завдання, вони відправляли своїй кураторці інформацію про розташування українських підрозділів в регіоні, напрямки пересування техніки й озброєння.



Спільниця пересилала їх через месенджер обвинуваченому у виді текстових і голосових повідомлень, скриншотів переписки з «агентками», Google-карт з координатами об’єктів. Отримані деталі «вагнерівець» використовував під час бойових операцій. Він керував обстрілами та вогневою підтримкою під час атак окупантів.



Обвинувальний акт скеровано до суду. Громадянин перебуває у розшуку.

Його спільниця переховується в рф. Одну з учасниць мережі засуджено до реального покарання, двоє очікують вирок суду під вартою. Досудове розслідування - ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.