Збірна Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною, - ВІДЕО
Сьогодні, 21 червня збірна України у своєму другому матчі на Євро-2024 перемогла збірну Словаччини.
Синьо-жовті пропустили першими на 17-й хвилині гри, Шранц у штрафному перестрибнув Зінченка та ударом головую відправив мʼяч у ворота Трубіна.
Автором першого м'яча України на Євро-2024 став Микола Шапаренко.
Зінченко на 54 хвилині віддав пас у центр на вільного півзахисника Динамо і той у дотик відправив м'яч у кут воріт Словаччини.
А на 80 хвилині Яремчук у штрафній отримав чудовий пас від Шапаренка та низом пробив повз голкіпера – 2:1!
За підсумками матчу Україна піднялася на третю сходинку групи Е з трьома очками в активі. Словаки теж мають три очки – друге місце. Очолює групу збірна Румунії, маючи найкращу різницю забитих і пропущених голів.