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  • За добу захисники України знищили 1270 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:06, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1270 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1270 російських окупантів

За добу українські Сили оборони ліквідували ще 1270 російських солдатів, 10 ворожих танків та 13 крилатих ракет.

Про це ідеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 534360 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 8019 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15398 (+15) од,
  • артилерійських систем – 14195 (+61) од,
  • РСЗВ – 1108 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 863 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50),
  • крилаті ракети ‒ 2321 (+13),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2377 (+8)

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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