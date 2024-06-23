На Донеччині за добу окупанти 19 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули, чотири поранено

Внаслідок російської агресії у Донецькій області загинуло двоє людей, ще четверо зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 95 людей, у тому числі 7 дітей.

"За 22 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Торецьку. Ще 4 людини в області дістали поранення", — повідомив Філашкін.

Зокрема, Курахівська громада зазнала 8 обстрілів: у Гірнику пошкоджено 3 приватні будинки і 3 багатоповерхівки, у Курахівці пошкоджено 3 приватні будинки. У Селидовому пошкоджено 5 будинків. У Вовчому Гродівської ТГ зруйновано будинок.

У Краматорському районі ввечері росіяни ударили ракетою по Привіллю Краматорської громади — без жертв. У Костянтинівці керованою авіабомбою пошкоджено 13 будинків, 2 господарчі споруди і 5 інфраструктурних об'єктів. Під вогнем околиці Миколаївської громади.

Бахмутський район: у Торецьку 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 17 будинків, 3 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю. Також у громаді поранено людину і пошкоджено адмінбудівлю у Північному; пошкоджено 10 приватних будинків у Петрівці. У Сіверську 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено, у Дронівці поранено людину.