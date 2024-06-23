На Донеччині окупанти обстріляли Торецьк, Залізне та Курахове: поранено пʼятеро людей, - ФОТО

Зранку 23 червня 2024 року ворог завдав удару по багатоквартирному будинку у місті Торецьк, внаслідок чого травмовано жінку 70 років. Її доставлено до лікарні з переломом, забоєм головного мозку та рваною раною.

Вже через кілька годин під приціл окупантів потрапило м. Залізне. Від влучання засобів ураження отримала поранення 88-річна місцева жителька, повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Крім того, зс рф обстріляли касетними боєприпасами приватний сектор м. Курахове. Тілесні ушкодження дістали троє осіб. 19-річного хлопця у важкому стані та його 43-річного батька ушпиталено. На момент атаки вони знаходились на вулиці. На місці надано медичну допомогу чоловіку 59 років, який за місцем мешкання зазнав осколкового поранення.



Тип озброєння встановлюється.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).