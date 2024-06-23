На Донеччині російські війська захопили село Новоолександрівку

Російські війська окупували село Новоолександрівку Краматорського району Донецької області. Армія РФ намагається закріпитися на західних околицях села.

Про це повідомляє аналітичний телеграм-канал DeepState.

"Сили Оборони України проводять ураження живої сили, щоб зупинити подальше просування.



До траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка. Важливо зупинити подальше просування ворога, адже в деякій мірі повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить"", - йдеться у повідомленні.

Населення села Новоолександрівка до війни становила 413 осіб.