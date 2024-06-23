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Ольга Романова
редактор
18:36, Сьогодні
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На Донеччині російські війська захопили село Новоолександрівку

На Донеччині російські війська захопили село Новоолександрівку

Російські війська окупували село Новоолександрівку Краматорського району Донецької області.  Армія РФ намагається закріпитися на західних околицях села. 

Про це повідомляє аналітичний телеграм-канал DeepState.

"Сили Оборони України проводять ураження живої сили, щоб зупинити подальше просування.

До траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка. Важливо зупинити подальше просування ворога, адже в деякій мірі повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить"", - йдеться у повідомленні.

Населення села Новоолександрівка до війни становила 413 осіб.

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#Донеччина #Новоолександрівка #ЗСУ #окупанти
Ольга Романова
редактор
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