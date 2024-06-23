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На Донеччині російські війська захопили село Новоолександрівку
Російські війська окупували село Новоолександрівку Краматорського району Донецької області. Армія РФ намагається закріпитися на західних околицях села.
Про це повідомляє аналітичний телеграм-канал DeepState.
"Сили Оборони України проводять ураження живої сили, щоб зупинити подальше просування.
До траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка. Важливо зупинити подальше просування ворога, адже в деякій мірі повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить"", - йдеться у повідомленні.
Населення села Новоолександрівка до війни становила 413 осіб.
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