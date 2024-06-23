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Ольга Романова
редактор
19:48, Сьогодні
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У Донецьку ліквідували чотирьох російських офіцерів

У Донецьку ліквідували чотирьох російських офіцерів

У тимчасово окупованому Донецьку невідомі ліквідували чотирьох окупантів. Тіла чотирьох офіцерів було знайдено в одній із квартир у Київському районі Донецька. Усіх їх отруїли їжею та спиртними напоями.

Про це повідомляє російський ТГ-канал «Кремлівська табакерка».

«Чотири тіла знайшли в квартирі, де офіцери зібралися відсвяткувати нове звання одного з них. Усі отруєні, якою саме отрутою, зараз встановлює експертиза. Загиблі їли страви, замовлені у двох ресторанах міста, та пили дорогий алкоголь. За словами товаришів по службі, спиртні напої, швидше за все, були подаровані військовим», - йдеться в повідомленні.

Наразі є дві версії злочину. Згідно з першою з них, офіцерів отруїли ворожі диверсанти. За другою версією військових убили місцеві злочинці. Йде розшук кур'єрів, які доставляли загиблим їжу та тих, хто подарував їм алкоголь.



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#Донецьк #окупанти #ліквідація
Ольга Романова
редактор
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