Влада Торецька закликала жителів якнайшвидше евакуюватися: як подати заявку

Влада Торецька закликала жителів якнайшвидше евакуюватися з міста через обстріли з боку російських загарбників.

"Місцева влада наголошує на важливості якнайшвидшого виїзду мешканців до безпечніших регіонів України, підкреслюючи, що збереження життя є найважливішим пріоритетом", - йдеться у повідомленні МВА.

У МВА зазначили, що представникам маломобільних груп населення та людям з інвалідністю допомагають виїхати з міста благодійники. Евакуйованих мешканців Торецька розміщують у шелтерах, прихистках і геріатричних центрах.

Команда Благодійного фонду «Схід SOS» допомагає виїхати з небезпеки представникам маломобільних груп населення та людям з інвалідністю.

«Звертайтеся на гарячу лінію, щоб захистити життя. За останні роки ми допомагали виїжджати з небезпеки великим сім’ям, людям з інвалідністю, особам старшого віку, власникам тварин. Наш пріоритет – порятунок. Вас не покинуть, ми допоможемо самотнім людям з інвалідністю з розміщенням у шелтерах, прихистках і геріатричних центрах», – наголосив координатор напряму евакуації Ярослав Корнієнко.

БФ «Схід SOS» пропонує повний цикл порятунку – від дзвінка на гарячу лінію до створення умов для тимчасового чи постійного проживання. Від 24 лютого 2022 року разом із партнерами ми евакуювали зі прифронтових і деокупованих територій більше ніж 80 000 осіб, зокрема й понад 10 000 людей з інвалідністю та представників маломобільних груп населення. Команда супроводжує в пошуку прихистку, допомагає відновити документи та отримати медичний догляд. Фонд відбудовує шелтери, терцентри, лікарні та геріатрії, а також оснащує приміщення відповідно до вимог доступності.

Записатися на евакуацію можна за номером гарячої лінії, що працює з понеділка по суботу (8:00-18:00): 0800 332 614.

Отримати консультацію можна й у месенджерах:

+38 099 710 48 72 (вайбер);

+38 096 108 60 48 (телеграм).





