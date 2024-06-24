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За добу захисники України знищили 1300 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 535 660 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 535660 (+1300) осіб
- танків ‒ 8031 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15)
- артилерійських систем – 14246 (+51)
- РСЗВ – 1108 (+0)
- засоби ППО ‒ 863 (+0)
- літаків – 359 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27)
- крилаті ракети ‒ 2323 (+2),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2397 (+20)
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