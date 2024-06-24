На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: 12 людей поранено, пошкоджено 67 будинків

За 23 червня росіяни поранили 12 жителів Донеччини: 6 у Селидовому, 3 у Кураховому, 1 у Торецьку, Північному і Залізному.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 156 людей, у тому числі 15 дітей.

Покровський район. У Сергіївці Гродівської громади зруйновано 2 будинки. У Селидовому поранено 6 людей, у тому числі 2 дитини, пошкоджено 30 будинків. Курахове 5 разів зазнало обстрілів з різних видів зброї — пошкоджено щонайменше 3 будинки і промзона.



Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 4 будинки у Діброві. Обстріляна промзона у Миколаївці. У Костянтинівській громаді пошкоджені 7 приватних будинків: 5 у Марковому, по 1 у Предтечиному і Костянтинівці.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 16 приватних будинків і промислова будівля. У Торецькій громаді поранено 3 людини, пошкоджено 5 будинків. У Сіверську зруйновано приватний будинок і багатоповерхівку.



