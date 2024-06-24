До «Шахтаря» з мадридського «Реалу» повертається бразильський легіонер

Правий захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас, який з весни 2022-го року виступав за Реал на правах оренди, оголосив про свій відхід з мадридського клубу.

"Настав час прощатися! Це були два чудові роки навчання, досвіду та зростання. Тренерському складу, директорам та товаришам по команді, моя вічна подяка. Просто дякую за можливість носити цю футболку. Ми ще зустрінемося, мадридисти", - написав у своєму інстаграмі Тобіас, повідомляє Терикон.

За основну команду Реалу футболіст провів лише один матч – у третьому раунді Кубка Іспанії проти Арандини (3:1). Сума викупу Вінісіуса становила близько 10 мільйонів євро, а "королівський клуб" вирішив її не активувати.

Найближчим часом Вінісіус Тобіас повернеться до Шахтаря та проведе передсезонні збори з командою. Як стверджує Фабриціо Романо, є шанс, що футболіст залишиться у команді, а не вирушить у чергову оренду.

Додамо, що Вінісіус приєднався до Шахтаря у січні 2022 року і пройшов із командою зимові збори, але не встиг дебютувати в офіційних матчах через війну.