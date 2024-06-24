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Окупанти обстріляли Торецьк: загинула жінка, поранено чоловіка
Одна людина загинула і одна поранена — такі наслідки ранкового обстрілу Торецька.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін
Місто потрапило під удар сьогодні близько 10 ранку. Росіяни влучили у приватний будинок — загинула 63-річна жінка, поранено 64-річного чоловіка.
Поранений направлений у найближчу лікарню.
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