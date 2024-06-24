Окупанти обстріляли Торецьк: загинула жінка, поранено чоловіка

Одна людина загинула і одна поранена — такі наслідки ранкового обстрілу Торецька.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін



Місто потрапило під удар сьогодні близько 10 ранку. Росіяни влучили у приватний будинок — загинула 63-річна жінка, поранено 64-річного чоловіка.



Поранений направлений у найближчу лікарню.