Росіяни скинули керовану авіабомбу на Курахове: одна людина загинула, - ФОТО

Одна людина загинула і одна поранена внаслідок удару по Кураховому.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін



Росіяни скинули на місто керовану авіабомбу — убили 62-річного чоловіка, пошкодили інфраструктурний об'єкт.





Крім того, під вогонь потрапила Дружківка — там відомо про 1 поранену людину та пошкоджений об'єкт.



Росіяни не припиняють своїх злочинів на нашій землі.