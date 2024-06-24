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Росіяни скинули керовану авіабомбу на Курахове: одна людина загинула, - ФОТО
Одна людина загинула і одна поранена внаслідок удару по Кураховому.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін
Росіяни скинули на місто керовану авіабомбу — убили 62-річного чоловіка, пошкодили інфраструктурний об'єкт.
Крім того, під вогонь потрапила Дружківка — там відомо про 1 поранену людину та пошкоджений об'єкт.
Росіяни не припиняють своїх злочинів на нашій землі.
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