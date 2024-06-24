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  • Росіяни скинули керовану авіабомбу на Курахове: одна людина загинула, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:54, Сьогодні

Росіяни скинули керовану авіабомбу на Курахове: одна людина загинула, - ФОТО

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Росіяни скинули керовану авіабомбу на Курахове: одна людина загинула, - ФОТО

Одна людина загинула і одна поранена внаслідок удару по Кураховому.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим  Філашкін

Росіяни скинули на місто керовану авіабомбу — убили 62-річного чоловіка, пошкодили інфраструктурний об'єкт.

Росіяни скинули керовану авіабомбу на Курахове: одна людина загинула, - ФОТО, фото-1



Крім того, під вогонь потрапила Дружківка — там відомо про 1 поранену людину та пошкоджений об'єкт.

Росіяни не припиняють своїх злочинів на нашій землі.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Курахове
Ольга Романова
редактор
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